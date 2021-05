A Juventus perdeu 3-0 com o AC Milan, que colocou a equipa de Cristiano Ronaldo fora do acesso à Liga dos Campeões

Foi uma jornada desastrosa para Cristiano Ronaldo e companhia. O AC Milan, outrora hegemónico, reergue-se e começa a fazer vítimas. Em campo, o clube vermelho e negro bateu a Juventus por 3-0. Entre as consequências, está o facto de, com isso, ter enviado a Juve para fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, a três jornadas do fim da Série A.

O jogo começou com as duas equipas lado a lado na classificação. Ao intervalo, o AC Milan já vencia graças a um grande golo de Brahim Díaz. No segundo tempo, quando se esperava uma Juventus revoltada e disposta a tudo para alterar o resultado, quem voltou a impor-se foi o clube milanês, marcando mais dois golos e levando Ronaldo ao desespero.

Não é para menos. A Juventus vê-se fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, atrás de Inter, Atalanta, AC Milan e Nápoles. Entretanto, a imprensa italiana anuncia que o treinador da Juve, Andrea Pirlo, pode ser substituído de imediato.