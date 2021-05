Jogador do Sheffield United e da seleção escocesa filmado a agredir homem no chão e a destruir-lhe o telemóvel

O Sheffield United está a investigar um vídeo chocante, publicado nas redes sociais, que aparentemente mostra o seu avançado Oli McBurnie a atacar um homem e a destruir-lhe o telemóvel. O vídeo começa com alguém a chamar por Oli, antes de o homem que aparenta ser o internacional escocês se aproximar. Nessa altura o telemóvel que está a filmar cai ao chão.

De seguida, McBurnie é visto a pisar repetidamente o telemóvel e a atacar o homem não-identificado. As imagens mostram este homem, o mesmo que tinha sido ouvido a dizer o nome do jogador, no início do vídeo, a ser repetidamente agredido a soco e pontapé. Enquanto o incidente continua, agora fora de plano, ouve-se alguém a dizer a outras pessoas que já podem tirar dali o rapaz.

O Sheffield United emitiu entretanto um comunicado a informar que o vídeo é do seu conhecimento e que estão “a investigar”. McBurnie está lesionado e publicou uma fotografia com a namorada no passado domingo. O jogador escocês é conhecido pelas suas atitudes controversas fora de campo.

O avançado foi multado em 28.500 libras no passado mês de julho por conduzir embriagado. Também em 2020, McBurnie foi repreendido pela federação inglesa por ter sido fotografado a fazer gestos obscenos na direção de adeptos do Cardiff, enquanto assistia ao dérbi do Sul do País de Gales entre adeptos do Swansea.