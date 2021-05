Imprensa italiana diz que o presidente do Nápoles ficou deslumbrado com o jovem Nuno Mendes

Ainda o Sporting vive o clima de euforia pela conquista do título 19 anos depois e já as suas principais figuras são cobiçadas lá fora. O jornal italiano “Corriere dello Sport” anuncia hoje que o presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, está encantado com Nuno Mendes e quer o jovem de 18 anos às ordens do treinador Gennaro Gattuso na próxima época.

Como sempre, nestes casos, pelo dinheiro envolvido, a contratação poderá estar dependente da entrada do clube napolitano na Liga dos Campeões. No entanto, no Nápoles, quem faz a lista de contratações é o presidente e De Laurentiis está a tratar disso.

O jornal italiano não deixa de lembrar que a cláusula de rescisão do jovem leão é de uns pouco simpáticos 70 milhões de euros. Para além disso, o português “Record” diz que há mais interessados em Nuno Mendes, pelo que o Nápoles pode levar com a concorrência de alguns “tubarões” europeus. O jornal não refere quais são os clubes a competir com os italianos pelo jovem internacional português.