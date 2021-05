"Para o ano Cristiano Ronaldo vai jogar lá em Alvalade." Palavra de Dolores

Dolores Aveiro, sportinguista e mãe de Cristiano Ronaldo, viveu a conquista do título pelos Leões com a euforia possível. No Funchal, reuniu a família para celebrar na varanda uma vitória que demorou 19 anos a ser conseguida. Vários foram os jornalistas que se meteram com a mãe do craque da Juventus, tentando saber se há alguma hipótese de Ronaldo regressar ao clube que o formou. Perante as perguntas e a muita euforia, Dolores Aveiro prometeu fazer a sua parte e tentar convencer CR7 a voltar.

“Vou para Turim e já falo com ele. Para o ano ele vai jogar lá em Alvalade, vou convencê-lo e ele vai voltar,” disse Dolores Aveiro à TVI24. Em relação ao título conquistado tantos anos depois, a mãe de Ronaldo confessou estar feliz e acrescentou que já era altura de voltar aos troféus: “Valeu a pena esperar”.