O Liverpool venceu o Manchester United em Old Trafford mas Sadio Mané recusou cumprimentar Klöpp

Apesar de Jurgen Klöpp ter tentado desvalorizar a cara de mau de Sadio Mané no final do jogo que o Liverpool venceu por 2-4 em Old Trafford, naquele que é o maior clássico do futebol inglês, era difícil ignorar a expressão facial do avançado senegalês. Mané chegou a deixar o seu técnico de mão pendurada, recusando-se a cumprimentá-lo.

Naturalmente, a equipa do Liverpool saiu de Old Trafford com um sorriso de orelha a orelha. A rivalidade entre Reds e Red Devils é a maior do futebol inglês, uma coisa histórica entre os dois clubes com mais títulos em Inglaterra. Mas Sadio Mané não quis saber da história nem da vitória. O que o chateou foi mesmo não ter sido titular.

A culpa será, em primeiro lugar, do treinador alemão que optou por não dar a titularidade ao senegalês. Tudo porque há um português que está a dar cartas no clube de Merseyside. Chama-se Diogo Jota e mostrou em campo que o seu técnico teve razão em preferi-lo ao senegalês. Jota marcou um dos quatro golos do Liverpool.

Sorridente, Jurgen Klöpp não teve problemas em abordar a questão no final da partida. O alemão disse compreender a frustração de Mané, acrescentando que “não se passa nada”. “Ontem mudei uma coisa à última da hora, no treino, e não tive tempo de explicar, como costumo fazer. Escolhi o Diogo Jota. Mas está tudo bem,” assegurou o treinador alemão.

Não é a primeira vez que Sadio Mané mostra algum egoísmo face aos companheiros de equipa. Em março, o jogador foi acusado de evitar sofrer faltas na área para que Salah, colega no ataque e marcador de penáltis da equipa, não marque golos.