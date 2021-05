A entrada na Liga dos Campeões está garantida. É tempo de o FC Porto tratar da renovação de Sérgio Conceição

De acordo com o jornal “A Bola”, agora que o objetivo da entrada direta na Liga dos Campeões foi alcançado, o FC Porto quer dar início às negociações para renovar com Sérgio Conceição. Falta uma jornada para que o campeonato termine e o encontro com o Belenenses SAD tem apenas caráter simbólico para os Dragões.

Ainda assim, será apenas após esse jogo que Conceição e o clube vão discutir os termos de um eventual novo contrato. O presidente do clube, Pinto da Costa, disse ao Porto Canal que “a intenção dos dois é prolongar o contrato, não sei se por um ano ou mais”.

As palavras do líder dos Dragões deixaram os adeptos impacientes, com a consciência de que o técnico pode não ficar no clube. Como seria de esperar, o palco escolhido para demonstrar a impaciência foi a internet, nomeadamente as redes sociais.