Zidane nega os rumores: "Como posso dizer aos jogadores que me vou embora agora se jogamos as nossas vidas?"

Em dois dias, surgiram os rumores da saída de Zinedine Zidane do comando técnico do Real Madrid, decisão que até já teria sido comunicada ao plantel. Ouviu-se a lenda do clube, Raul, a mostrar-se disponível para ocupar o lugar do francês. Ouviu-se o francês a negar que tenha falado com os seus jogadores sobre isso, não negando, todavia, que esteja a fazer as malas para ir embora.

Depois do jogo com o Atlético de Bilbau, que o Real Madrid venceu por 1-0, Zidane lembrou que a sua equipa está na luta pelo título. Nestas circunstâncias, o técnico negou categoricamente ter dito aos seus atletas que se prepara para deixar o clube: “Como posso dizer aos jogadores que estou de saída, se jogamos as nossas vidas? Quem está de fora pode dizer o que quiser, mas jamais diria isso aos meus jogadores”.

Apesar das afirmações, Zidane contribuiu para alimentar os rumores da sua saída quando a época terminar: “No final da temporada veremos”. Ao mesmo tempo que a vitória sobre os bascos mantém acesa a luta com o Atlético de Madrid pelo título, as declarações do francês mantêm os comentadores ocupados com as diversas possibilidades. A continuidade de Zidane no clube estará possivelmente dependente da conquista do título espanhol. Para já, o antigo jogador do Real afastou o tema da conferência de imprensa, afirmando-se “totalmente focado no último jogo, com o Villarreal”.