Allegri ou Raul? O Real Madrid depois de Zinedine Zidane, que deve mesmo estar de saída

O Real Madrid vai escolher entre Maximilliano Allegri e a lenda do clube, Raul, para suceder a Zinedine Zidane, quando se afirma como cada vez mais provável a saída do francês no final da época. De acordo com os ingleses do “Daily Mail”, mesmo que Zidane leve o Real ao título, o plano é sair. Aparentemente, o técnico não se sente apoiado pelo presidente Florentino Perez.

Raul, antigo avançado e incontornável lenda do clube, está atualmente a treinar o Castilla, espécie de equipa B do Real Madrid. É visto por alguns setores como o sucessor natural de Zidane e Perez sentirá alguma pressão para o promover. No entanto, Allegri tem a seu favor cinco títulos consecutivos da Série A pela Juventus.

Depois de deixar a Juventus, Allegri tem estado afastado do futebol. Há dois anos que o italiano não treina nenhum clube. O seu prestígio mantém-se intacto e inúmeros clubes têm sido associados ao seu nome, sendo que o estatuto do Real Madrid faz com que possa facilmente ombrear com qualquer outro gigante europeu.

Segundo o jornal espanhol “AS”, Zidane ainda não terá comunicado ao clube o seu desejo de sair mas é “quase certo” que deixe o Real. A acontecer, será sempre de forma pacífica, tendo em conta o respeito dos madrilenos pelo antigo campeão do mundo.