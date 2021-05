Já são quatro. Vitória de Guimarães com mais um jogo à porta fechada. Agora é a falta de som em imagens da CCTV

Depois de ter sido castigado com três jogos à porta fechada devido aos insultos racistas proferidos por adeptos a Marega, o Vitória de Guimarães foi novamente punido. O quarto jogo à porta fechada e a nova multa (5.000 euros) referem-se à ausência de som nas imagens CCTV.

A decisão foi comunicada esta segunda-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. A nova punição refere-se ao mesmo jogo que as anteriores, embora a infração seja outra. O jogo em causa foi o Vitória de Guimarães-FC Porto de 16 de fevereiro de 2020, a contar para a 21ª jornada da Liga.

Do anterior castigo de três jogos, o Vitória de Guimarães já cumpriu uma parte. No passado dia 12 de maio, frente ao Famalicão, o jogo foi à porta fechada, sendo que as diferenças entre este e os jogos ditos “normais” não serão visíveis a olho nu, dada a permanente ausência de público nas bancadas dos estádios.