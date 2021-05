Imprensa espanhola volta a ligar Diego Costa ao Benfica. Há outras propostas mas o jogador prefere a Luz

De acordo com o jornal espanhol “AS”, “abre-se um novo horizonte para Diego Costa” e ao fundo do túnel pode mesmo estar a Luz. Depois de meia época sem jogar, o avançado brasileiro naturalizado espanhol tem várias ofertas sobre a mesa. Do país onde nasceu chegam várias ofertas. Atlético Mineiro, São Paulo ou Palmeiras já mostraram interesse no jogador que está sem clube, depois de rescindir com o Atlético de Madrid.

Todavia, o jornal refere que nenhuma dessas propostas “é tão atraente como a que oferece o Benfica”. “O clube lisboeta seria a prioridade: pagar-lhe-iam 3,5 milhões de euros limpos por época,” diz o “AS”.

O diário desportivo refere a busca de um avançado experiente da parte do Benfica. Lembremo-nos da novela uruguaia à volta de Cavani, no verão passado. No fim, o antigo jogador do PSG e o clube português não chegaram a acordo e Edinson Cavani acabou por rumar ao Manchester United.

Ainda que Diego Costa tenha atrás de si um palmarés interessante e o seu maior defensor seja Luís Filipe Vieira, o jornal espanhol diz que há vários elementos do Benfica com dúvidas acerca da sua contratação. Um dos argumentos contra a vinda do brasileiro é a falta de ritmo desde que deixou o Atlético, em dezembro passado.

O jogador terá recebido uma proposta de três milhões da Arábia mas, de acordo com o jornal, o Benfica terá igualado a oferta e o projeto do clube, tanto em Portugal como na Europa é mais apelativo. Costa tem 32 anos e não pensa retirar-se.