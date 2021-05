João Pereira: "Sinto felicidade por ter acabado a carreira da melhor maneira"

O futebol está cheio de histórias destas. Jogadores que fazem toda a formação num clube do qual também crescem como adeptos. Cumprem o sonho de chegar à equipa principal e são o orgulho da massa associativa. Depois, vêm as inevitáveis voltas da vida. E, quase sem querer, assinam pelo clube rival, tornam-se o orgulho de outra massa associativa, saem para ver como é o futebol lá fora e regressam para fechar o ciclo.

João Pereira, formado no Benfica, reconhece que está feliz por ter terminado a carreira ao serviço do Sporting. Ainda mais fazendo parte do grupo que venceu o campeonato 19 anos depois do último título de campeões nacionais.

À Sport TV, o internacional português descreveu o seu momento: “Sinto uma felicidade por ter acabado a carreira da melhor maneira e consegui ser campeão nacional, que era uma coisa de que o clube precisava muito. É uma boa maneira de terminar. É o fecho de um ciclo e a vida é mesmo isto”.

O lateral dos Leões falou também sobre o regresso ao Sporting: “Estava prestes a assinar por outro clube, mas recebi a chamada do Sporting e foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido”. João Pereira confessa-se cativado pelo clube verde e branco na hora de pendurar as chuteiras: “É um clube que aprendi a amar e que respeito muito”.