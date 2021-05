Pedro Gonçalves é campeão e melhor marcador. E o Borussia de Dortmund tem-no debaixo de olho

“Estou muito orgulhoso. É um ano de muito trabalho e quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram ao longo da época, nos momentos mais difíceis e também nos bons.” Assim terminou a temporada mais importante da carreira de Pedro Gonçalves, a primeira ao serviço do Sporting.

O jogador destacou-se – e muito – ao longo da época. Tanto que a revista francesa “France Football” coloca Pedro Gonçalves na lista dos reforços mais desejados pelo Borussia de Dortmund e pelo novo treinador, Marco Rose.

Gonçalves junta-se a Jonathan Ikoné, do Lille, o principal desejo do clube alemão, Donyell Malen, do PSV, e David Neres, do Ajax. Uma lista curta de hipóteses a serem estudadas pelo clube em que atua Raphael Guerreiro.

Contratado no início da época ao Famalicão, Pedro Gonçalves fez 37 jogos de verde e branco, tendo apontado 23 golos na Liga. O duelo difícil com Seferovic, que ficou a um golo do português, deu-lhe a Bola de Prata. Pedro Gonçalves é o primeiro português a vencer o troféu desde a década de 90, quando Domingos Paciência foi o melhor marcador do campeonato. É também o primeiro médio a conquistar o troféu.