Rúben Dias é o jogador do ano para os jornalistas de desporto britânicos. Superou Harry Kane e de Bruyne

O jogador português do Manchester City foi eleito Futebolista do Ano pela Football Writers’ Association. Diz o “The Guardian” que Rúben Dias ganhou com uma distância confortável para o segundo classificado, Harry Kane, e o belga Kevin de Bruyne, seu companheiro de equipa nos Citizens.

Rúben Dias viveu uma primeira temporada de sonho no clube do Noroeste de Inglaterra, com a conquista da Premier League, muitos elogios da comunicação social e agora este prémio, consequência dos mesmos. Para além disso, o ex-jogador do Benfica ajudou a equipa a vencer a Taça da Liga e vai estar na final da Liga dos Campeões, no Porto, a 29 de maio.

Dias descreveu a receção do prémio como “um enorme privilégio” e fez questão de homenagear os seus companheiros antes de se focar no que ainda aí vem. “Ouvi alguém do clube dizer que vivemos no meio da tempestade. Por vezes nem temos tempo para celebrar, para pensar nas coisas, apenas continuamos. (…) A próxima época vai ser um novo desafio, uma nova temporada e, enquanto futebolista, apenas precisas de ter fome o tempo todo,” declarou o português.

Rúben Dias é apenas o terceiro jogador a vencer o prémio da FWA na sua primeira época de futebol inglês, depois de Jürgen Klinsmann, em 1995, e Gianfranco Zola, em 1997. O último defesa a receber o galardão da FWA foi Steve Nicol, do Liverpool, em 1989. O prémio é atribuído ao melhor jogador da época desde 1948.