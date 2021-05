Abel Ferreira levou o Palmeiras à final do Campeonato Paulista e arrisca entrar na história

Ultrapassados todos os obstáculos com mais ou menos facilidade, o Palmeiras de Abel Ferreira está na final do campeonato do estado paulista. Do outro lado do campo vai estar o São Paulo. Será um duelo clássico, sem dúvida, mas também histórico.

Será a primeira vez que o Paulista terá frente a frente dois treinadores estrangeiros. Abel Ferreira terá como adversário uma figura histórica como jogador: Hernán Crespo, antigo avançado argentino, é o atual técnico do São Paulo.

Lembra-nos o jornal “A Bola” que há 46 anos que um treinador estrangeiro não vence o Campeonato Paulista. O último, em 1975, foi José Poy, que conduziu precisamente o São Paulo à vitória sobre a Portuguesa dos Desportos.