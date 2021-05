Imprensa inglesa diz que o Manchester United "mantém o contacto com Cristiano Ronaldo"

Alegadamente, o Manchester United já conversou com Cristiano Ronaldo sobre um possível regresso do português. Ao mesmo tempo, o clube inglês mantém a ambição de contratar Jadon Sancho ao Borussia de Dortmund. Já as hipóteses Harry Kane e Erling Haaland são mais complicadas pelos valores elevados pedidos pelos dois avançados, como anuncia o “The Athletic”.

Apesar de ter terminado a época em segundo lugar, não se pode considerar que o United tenha discutido o título com os rivais do City. Na verdade, os azuis de Manchester não tiveram quaisquer adversários à altura na edição deste ano da Premier League. O poderoso Liverpool, que tinha dominado a época anterior, desiludiu, e os Red Devils ficaram sempre longe dos calcanhares da equipa treinada por Guardiola.

A próxima época está a ser preparada com cuidado mas também com a ambição que o clube se habituou a ter durante as décadas de Alex Ferguson como treinador. Ainda que desportivamente mais frágil, o Manchester United continua a ser um “tubarão” europeu, como o provou a polémica adesão à moribunda Superliga e como mostram as finanças do clube de Old Trafford.

Apesar de o veterano Edinson Cavani, de 34 anos, permanecer em Manchester mais uma época, o clube está no mercado à procura de um ponta de lança experimentado. O preferido seria Kane, que já anunciou a vontade de deixar o Tottenham.

O Manchester United é conhecido por explorar várias hipóteses ao mesmo tempo. Segundo o “Daily Mail”; o clube terá neste momento os canhões milionários apontados a várias estrelas que poderão reforçar a linha da frente da equipa. O regresso de Ronaldo é um desejo antigo considerado “sensacional” pelo jornal inglês. Jadon Sancho, mencionado várias vezes por época como potencial – e ambicionado – reforço dos Red Devils, parece que é desta que vai vestir de vermelho.