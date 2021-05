Juanfran: "Se João Félix realmente quer e sente o Atlético, tem de dar mais. Eu confio nele"

Juanfran jogou nove anos no Atlético, entre 2010 e 2019. Convidado pela rádio espanhola Cope a comentar a situação do antigo clube, o espanhol abordou a situação de João Félix. Tem sido divulgada a possibilidade de Atlético e Barcelona fazerem um intercâmbio de jogadores: Félix por Griezmann. Apesar de o presidente dos Colchoneros ter recusado a hipótese de João Félix sair do clube, a incerteza permanece.

Juanfran admitiu que não conhece o português pessoalmente. “Falam-me bem dele, mas custou-lhe muito a adaptar-se. O Antoine conheço e é brutal. Sobre o João, teria de estar com ele e ver se é um dos meus,” disse Juanfran.

O ex-futebolista prosseguiu, trazendo para a conversa o dinheiro pago pelo Atlético ao Benfica. “Pelo que custou, é normal que possa perder a paciência. (…) Se realmente quer e sente o Atlético, tem de dar mais. Eu confio nele,” assegurou Juanfran aos microfones da Cope, citado pelo jornal “A Bola”.