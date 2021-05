A equipa do Chelsea esteve parada, dentro do autocarro, à espera de que os "stewards" do Aston Villa comessem gelados

O Chelsea queixou-se à Premier League depois de o seu autocarro, com jogadores e equipa técnica lá dentro, ter sido mandado esperar por “stewards” que se entretinham a comer gelados, no Villa Park. Os Blues estavam a chegar ao parque de estacionamento do estádio do Aston Villa e foram parados, comprometendo a pontualidade exigida pela Liga Inglesa na última jornada da Premier League.

Enquanto esperavam, os elementos do clube londrino foram avisados de que os funcionários do portão não tinham permissão da chefia de segurança para deixá-los entrar. Segundo o “Daily Mail”, Thomas Tuchel e as suas estrelas começaram visivelmente a perder a paciência.

A situação não melhorou quando, de dentro do autocarro, elementos do Chelsea conseguiram ver dois “stewards” a bloquear a passagem enquanto comiam gelados. Supostamente, esses elementos do staff do Aston Villa estariam ali para abrir caminho e orientar o autocarro dos adversários para um lugar de estacionamento.

Finalmente, após 15 minutos de espera, foi dada ordem ao autocarro e a equipa do Chelsea pôde entrar e estacionar. Os Blues ainda pediram que o início do jogo fosse adiado para terem tempo de se preparar mas, com todos os jogos a começar à mesma hora por questões de ética – ainda havia lugares em disputa, nomeadamente de acesso à Liga dos Campeões – o pedido foi negado.

Assim, o Chelsea fez queixa à Premier League. Se algum dos passageiros do autocarro for supersticioso, poderá ter visto no momento caricato um presságio de desgraça ou, no mínimo, um golo marcado e dois sofridos, ou seja, uma derrota. Quanto à queixa, o “Daily Mail” considera que o clube de Birmingham tem bastantes hipóteses de ser punido com uma multa.

Nenhum dos clubes quis comentar mas fontes do Aston Villa disseram ao “Daily Mail” que o Chelsea chegou 10 minutos atrasados ao estádio. As mesmas fontes alegaram que o trânsito estava complicado devido aos adeptos que chegaram cedo por causa das medidas anti-Covid-19.