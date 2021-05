Fernando Torres publica nas redes sociais e deixa no ar hipótese de voltar ao ativo. Golpe de marketing?

Fernando Torres, um dos “meninos bonitos” do futebol espanhol, retirou-se dos relvados já lá vão dois anos. Jogava no Sagan Tosu, clube japonês quando, em agosto de 2019, decidiu que era tempo de descansar.

Aos 37 anos, deixa agora os fãs a pensar no que significa a publicação que fez nas redes sociais. Será verdade que Torres está de regresso à competição ou vamos ver, daqui a dois dias, um anúncio a um produto ou projeto e a publicação foi apenas um “teaser”?

Ao longo dos últimos meses, Torres fez parte da estrutura do Atlético. O antigo avançado integrou várias equipas técnicas em vários escalões de formação do clube.

“Só entendo a vida de uma maneira: a jogar. Por isso, decidi voltar. Sexta-feira comunicarei onde,” escreveu no Instagram. Podemos levar à letra as palavras do espanhol ou considerar que o “regresso” é apenas uma deixa para algo mais.