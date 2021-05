Sérgio Conceição deu nega ao Nápoles e pode renovar por dois anos com o FC Porto

Sérgio Conceição tem todas as condições para continuar a treinar o FC Porto. Segundo o jornal “A Bola”, o técnico rejeitou a proposta do Nápoles, principalmente porque o clube do Sul de Itália não conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões, onde Conceição quer e pode estar, se continuar nas Antas.

O jornal português garante que houve mesmo interesse dos italianos em levar o antigo jogador da Lazio e do Inter para Nápoles. Aurelio de Laurentiis, carismático presidente do clube, desmentiu o interesse em Conceição, mas “A Bola” diz que havia mesa posta num hotel da cidade napolitana, “com toda a pompa e circunstância”, para apresentar oficialmente o novo técnico.

Uma vez que o treinador rejeitou o convite, permanecem ativas as negociações com o clube nortenho. Pinto da Costa estará disposto a oferecer um contrato de dois anos, com a possibilidade de mais um de opção e uma melhoria considerável de ordenado.

Não serão certamente os três milhões de euros líquidos anunciados pela imprensa italiana. De qualquer forma, neste momento, Sérgio Conceição parece mais interessado em projetos desportivos do que em ver o ordenado ser aumentado.