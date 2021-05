Marcus Rashford diz ter sido alvo de "pelo menos 70 insultos racistas" nas redes sociais depois da derrota do Manchester United

Marcus Rashford mostrou em campo a sua desilusão com a derrota do Manchester United frente ao Villarreal na final da Liga Europa. O jovem avançado dos Red Devils não escondeu a tristeza, ampliada pelos abusos raciais que recebeu nas redes sociais nas horas que sucederam à derrota.

Pouco mais de uma hora após o final do jogo, Rashford admitiu: “Contei pelo menos 70 insultos racistas nas minhas contas até agora. Para aqueles que estão empenhados em fazer-me sentir pior do que eu já estou, boa sorte”.

Foi com tristeza que o jogador, fortemente empenhada em causas sociais, nomeadamente no que diz respeito à educação, contou que um dos autores dos insultos é um professor, que lhe enviou “montes de emojis de macacos”. Rashford escreveu: “Estou mais ofendido por um dos abusadores ser um professor de matemática com uma conta visível. Ele ensina crianças! E sabe que pode ser racista à vontade, sem consequências”.