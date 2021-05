De mãos a abanar depois de ter perdido a Liga Europa, Solskjaer tem voto de confiança com direito a reforço de peso

Solskjaer continua sem qualquer troféu enquanto treinador do Manchester United. Ainda assim, de acordo com o jornal “Telegraph”, recebeu um grande voto de confiança da parte dos donos do clube inglês, incluindo a renovação do contrato atual, ao qual foram acrescentados mais dois anos.

Também os adeptos, ausentes do estádio (exceto na final da Liga Europa) mas sempre atentos, não esquecem o que Solskjaer representou para o clube enquanto jogador. Os donos do Manchester United estão, nitidamente, satisfeitos com o trabalho do técnico.

A derrota na final da Liga Europa foi pesada e deixou marcas visíveis nos rostos dos principais jogadores do clube, incluindo Bruno Fernandes, cuja imagem em lágrimas correu mundo. Num esforço para mudar de página, o Manchester United prepara-se para renovar contrato com Ole Gunnar Solskjaer até 2024.

O “Telegraph” diz que a direção do clube crê na evolução do trabalho feito por Solskjaer e que, em breve, os Red Devils voltarão a ganhar títulos. Para tal, os donos americanos do Man. United estão preparados para abrir os cordões à bolsa e contratar Jadon Sancho, o internacional inglês do Borussia de Dortmund. Há muito que o jogador foi definido como prioridade por Solskjaer. Outro dos favoritos do treinador norueguês é Harry Kane, o goleador do Tottenham. No entanto, a contratação do avançado poderá ser mais complicada, em parte devido aos valores pretendidos pelos Spurs.