Antes da derrota com o Flamengo, Abel disse que estava “à espera de ser demitido”. “Vi um treinador despedido na primeira jornada," explica

O treinador português, vencedor da Taça Libertadores com o Palmeiras, causou algum mal-estar dentro e fora do clube quando, antes de começar o primeiro jogo do Brasileirão, disse que “esperava ser demitido”. Por coincidência, perdeu a partida, frente ao Flamengo, e acabou por explicar a declaração.

"O que eu sinto é que o futebol português é diferente deste. Depois do jogo com o São Paulo, dei os parabéns ao adversário, à equipa técnica, aos jogadores, mas ninguém passou isso, cortaram,” explicou o português.

“Tenho de falar mais devagar, porque as pessoas percebem mal. Nesse contexto, a pergunta foi se eu estava chateado com as críticas, com o futebol brasileiro, eu contextualizei e disse que estou grato ao futebol brasileiro. Foi aqui que ganhei os meus títulos. Só tinha treinado clubes de média dimensão. Na sequência, vejo um treinador demitido na primeira jornada, o que para mim é…,” comentou Abel Ferreira, sem chegar a completar a frase mas dando a entender que ficou chocado com o despedimento do colega.