A oportunidade de Carlos Vinícius no regresso ao Benfica. O brasileiro vai substituir Darwin nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões

O jornal “A Bola” adianta que o brasileiro Carlos Vinícius, melhor marcador da Liga na época 2019/20, emprestado ao Tottenham sem grande sucesso, vai voltar ao Benfica. O objetivo das Águias é compensar a indisponibilidade de Darwin Nuñez, lesionado, na qualificação para a Liga dos Campeões.

O avançado de 26 anos estará, em princípio, ao serviço de Jorge Jesus na pré-época. O Tottenham não exerceu a cláusula que lhe permitiria ficar com o jogador. No entanto, se houver acordo para uma transferência do avançado até 1 de julho, o Benfica deverá aproveitar, uma vez que Jesus não morre de amores pelo goleador. “A Bola” refere o interesse do Wolverhampton no brasileiro.

Darwin Nuñez foi operado na semana passada ao joelho direito. A situação parece ser mais preocupante do que o inicialmente previsto e a recuperação será mais longa do que o departamento médico do Benfica pensava.