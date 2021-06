Adán, o guarda-redes campeão pelo Sporting, coloca José Mourinho entre os melhores com quem trabalhou

O guarda-redes espanhol do Sporting, decisivo na conquista do título de campeão nacional, deu uma entrevista ao jornal “AS”. Os portugueses que conheceu em Alvalade e que consigo entraram para a história do clube, não são os únicos que Adán elogia. José Mourinho, que o treinou entre 2010 e 2013, no Real Madrid, marcou o gigante espanhol.

"Tive a sorte de trabalhar com os melhores. Comecei na formação do Real Madrid com Fabio Capello. Depois foi José Mourinho, Pellegrini e mais tarde Diego Simeone. Os melhores do mundo. É difícil destacar um,” admite Adán, acrescentando: “Quando chegas a uma certa idade, viveste tantas coisas nos balneários mais importantes, com os melhores treinadores, que levas as coisas com uma certa tranquilidade," destacou o guarda-redes de 34 anos.

Falando sobre o título conquistado pelo Sporting, a titularidade indiscutível e as defesas decisivas que fez ao longo da época, Adán aceitou abordar alguns segredos. “Quando jogas num clube grande, sabes que o rival vai ter poucas ocasiões. Isso leva-te a ficar num estado de concentração acima do normal, para estares pronto no momento oportuno. Aprendi a fazê-lo com o passar dos anos.”

Os elogios a Rúben Amorim são inevitáveis. O espanhol referiu a mentalidade ganhadora do jovem técnico, que conseguiu estabilidade defensiva, sem prejudicar o pendor atacante dos Leões. "Fomos uma equipa com fome e que crescia. Havia qualidade e isso fazia com que nos minutos finais fizéssemos esses golos que procurávamos durante os 90 minutos." O guardião acrescentou ainda sobre o seu treinador: “Todas as semanas acredita que vai ganhar o próximo jogo e consegue transmiti-lo. Depois, conseguiu demonstrar a sua ideia com personalidade e valentia. Vai ser um dos grandes treinadores da Europa, percebe-se isso no dia-a-dia”.

Adán considera-se um homem feliz e não pretende sair do Sporting. “Assinei por dois anos com mais um de opção. O meu futuro está aqui no Sporting. Vim com a ideia de jogar e disputar a Liga dos Campeões. E a minha família está feliz,” garantiu.