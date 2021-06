As brincadeiras de Pepe com Ronaldo: "E a marquise, Cristiano?"

O objetivo era mostrar, mas redes sociais, pois claro, o hotel que Cristiano Ronaldo vai abrir em Madrid. Nos comentários da fotografia, Pepe não resistiu a meter-se com o amigo. Foi aliás, na capital espanhola, ao serviço do Real Madrid, que ambos se tornaram próximos.

O defesa central do FC Porto mostrou que está atento à atualidade nacional e à controvérsia gerada pela marquise que Ronaldo mandou erguer no terraço do seu luxuoso apartamento da Rua Castilho, em Lisboa.

Em jeito de brincadeira, Pepe comentou: “E a marquise, Cristiano, onde está?”. O luso-brasileiro aproveitou a ocasião para felicitar o amigo por ser o jogador mais vezes internacional por Portugal, com 173 jogos, e o melhor marcador da história da seleção, com 103 golos.