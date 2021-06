O Benfica quer que Samaris saia mas o grego quer continuar na Luz, mesmo jogando pouco ou nada

Apesar de ter a noção de que Jorge Jesus não conta com ele para a próxima época, Andreas Samaris quer continuar no Benfica. O grego tem contrato com o clube da Luz até 2023.

Tendo em conta as intenções de uns e de outros, podem vir aí tempos complicados. Não é previsível que Samaris aceite o que o Benfica lhe quer propor: um acordo para rescindir, semelhante ao que aconteceu com os casos de Jonas e de Zivkovic.

O médio de 31 anos recolhe a simpatia dos adeptos e exibe um sentimento especial pelo clube onde joga há oito anos. Antes de ter renovado o contrato, Samaris recebeu várias propostas, nomeadamente dos turcos do Galatasaray. No entanto, preferiu sempre permanecer na Luz. O médio defensivo recebe cerca de 1,2 milhões de euros por época e, segundo “A Bola”, continua a acreditar que pode lutar por um lugar na equipa.