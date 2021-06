Carlo Ancelotti oficializado como treinador do Real Madrid. O italiano papa-títulos regressa seis anos depois

É oficial. O italiano Carlo Ancelotti regressa ao Real Madrid para suceder a Zidane no comando técnico do clube. O até agora treinador do Everton chega a Madrid para três temporadas, depois de uma passagem pouco conseguida pelos Toffees.

Entre 2013 e 2015, Ancelotti treinou uma poderosa equipa do Real Madrid e com ela conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Taça do Rei. Curiosamente, todos esses títulos foram conquistados na sua primeira época em Madrid.

Como treinador, o italiano acumula títulos, sendo um dos mais premiado de sempre. Pelo AC Milan, venceu duas vezes a Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia e uma vez o Mundial de Clubes, para além da Série A e da Taça de Itália. Aos comandos do Chelsea foi campeão inglês, no PSG venceu o campeonato francês e no Bayern de Munique foi campeão da Bundesliga.

Aos 61 anos, Carlo Ancelotti regressa a uma casa que conhece bem. O antigo médio do AC Milan vai tentar organizar um plantel fragilizado e projetar uma nova época com mais conquistas desportivas.