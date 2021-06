Mbappé rejeita a comparação com Messi e Cristiano Ronaldo: "Eles quebraram todas as leis da estatística"

A estrela francesa do PSG e da seleção campeã do mundo tem deixado nos relvados um rasto de humildade tão visível como o talento incontestável. Kylian Mbappé insiste que não pode ser comparado a Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, este último assumido várias vezes como ídolo pelo jovem francês. “Seria uma falta de consciência,” diz Mbappé sobre a comparação.

O jogador de 22 anos tem sido apontado, juntamente com Erling Haaland, do Borussia Dortmund, como alguém que pode dominar o futebol nos próximos anos, tal como o português e o argentino têm feito há muitos anos. Em entrevista à edição britânica da revista “Esquire”, o francês mostrou-se calmo e consciente.

Campeão do Mundo, vencedor de quatro ligas francesas, três taças de França e duas taças da liga francesa, bem como finalista da Liga dos Campeões com o PSG em 2020. Assim vai o palmarés de Mbappé aos 22. E quando a comparação persiste, o jovem responde: “Se disseres a ti próprio que vais fazer melhor do que Ronaldo e Messi, isso vai para lá do ego ou da determinação”.

“Esses jogadores são incomparáveis. Quebraram todas as leis da estatística. Eles têm tido 10 a 15 anos extraordinários. É verdade que te comparas sempre com os melhores no teu desporto, tal como o padeiro se compara com os melhores padeiros na sua zona. (…) Eu assisto a jogos de outros grandes jogadores para ver o que estão a fazer. (…) Acredito que outros jogadores me vejam a mim também,” explica o avançado, acrescentando: “Penso que isso motiva os jogadores a melhorar o seu jogo, tal como Messi foi bom para Ronaldo e Ronaldo foi bom para Messi”.