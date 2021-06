Óscar Tabárez, selecionador uruguaio, considera Sebastián Coates "um símbolo nacional"

Apesar dos muitos anos de verde e branco, com a conquista do título, o uruguaio Sebastián Coates ganhou outra visibilidade, ajudada pela braçadeira de capitão que enverga. O jogador de 30 anos foi importante no percurso vitorioso do Sporting e o próprio selecionador do Uruguai, Óscar Tabárez, reconhece essa relevância.

O jornal “A Bola” conseguiu falar com Tabárez numa conferência de imprensa. O técnico reconheceu que conhece Coates “há muito tempo, desde que jogava nos sub17”. O selecionador lembrou que o defesa central jogava inicialmente como médio.

Nas palavras do respeitado treinador, “Coates é um símbolo nacional, pelo passado nas seleções jovens e principal, mas ainda mais pela sua maneira de ser, pelo seu comportamento, pelo seu profissionalismo”.