Jogador do Palmeiras pontapeia banco de suplentes e leva recado de Abel Ferreira

A vitória do Palmeiras de Abel Ferreira no estádio do CRB, a contar para a Taça do Brasil, não foi fácil. O resultado foi magro (1-0) e o banco de suplentes transformou-se em saco de pancada. Aos 57 minutos, o treinador português substituiu Gustavo Scarpa e este não gostou. Visivelmente irritado, o médio ofensivo e ofendido vingou-se no banco de suplentes.

Sobre a atitude do jogador de 27 anos, Abel Ferreira afirmou compreender que este quisesse estar em campo até ao fim, acrescentando: “Scarpa sabe que contamos com ele. (…) Ele tem sido mais utilizado comigo do que com treinadores anteriores, portanto deve sentir-se agradecido, vive uma fase muito boa”.

Na conferência de imprensa pós-jogo, Abel referiu-se ao jogador que saiu e ao que entrou: “Scarpa e Veiga têm tido muito bom rendimento em colaboração direta para o desempenho da equipa. Os dois disputam a mesma posição e são dois jogadores que estão sempre disponíveis”.