Zlatan Ibrahimovic: "Mourinho é uma personagem, tudo o que ele diz dá a volta ao mundo"

Numa entrevista ao jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, Zlatan Ibrahimovic falou de Mourinho. O português treinou-o em duas ocasiões, a primeira delas no Inter e a segunda no Manchester United. Na próxima época reencontram-se na Série A, mas em clubes diferentes. Ibra continua no AC Milan e Mou vai abraçar o projeto da Roma, substituindo Paulo Fonseca.

Ao sueco agrada-lhe o regresso do carismático treinador a Itália. "É um grande desafio. Vai acontecer-lhe o mesmo que a mim, num clube que não é favorito, Mas ele está habituado. Por essa razão vai ser bonito. O Mourinho é uma personagem, tudo o que diz dá a volta ao mundo. Será bom para a Serie A."

Ibrahimovic falou ainda de Allegri, que também está de regresso mas à Juventus. Segundo Ibra, o técnico “devia ter aproveitado e pausa na carreira para trabalhar fora do país”. “Mas nem todos são como o Zlatan, que pega nas suas coisas e entra pelo jardim dos outros,” afirmou, à sua maneira, o talentoso e veterano futebolista que, desta vez, fica de fora do Europeu devido a lesão. O sueco diz que tem mais pena de “ter perdido tantos jogos pelo Milan”.

"Gostava de ter ajudado mais, já que normalmente faço 50 jogos por ano. Devia ter sido mais realista, perguntar mais ao meu corpo, mas não posso,” comentou o avançado, acrescentando: “Obviamente tenho pena de não poder representar a Suécia, mas voltar quando não estou a 100 por cento... Prefiro ficar de fora".