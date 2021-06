Gabriel já tem propostas para deixar o Benfica. O clube quer despachar o dossiê e dá prioridade à venda

O jornal “A Bola” noticia que a vida pode estar prestes a mudar para Gabriel. O médio do Benfica não faz parte dos planos de Jorge Jesus para a nova temporada e, tendo em conta que o jogador desperta interesse no mercado internacional, não deverá demorar muito até que o assunto esteja encerrado.

Segundo o diário desportivo, tem acontecido muita coisa nos últimos dias. Há vários clubes europeus a preparar a abordagem formal pelo brasileiro junto do Benfica. O objetivo das Águias é aproveitar a venda de um elemento indesejado no plantel para fazer um encaixe financeiro significativo.

O futebolista está neste momento de férias no seu país, com a família. No entanto, Gabriel estará a par das propostas que vão chegando à Luz, provenientes de várias ligas europeias de importância superior à portuguesa, nomeadamente a Premier League. Não sendo propriamente um tubarão, o Brighton atua na atrativa competição inglesa e será um dos clubes interessados na contratação do jogador. No entanto, as Gaivotas estarão à procura de um empréstimo e não de uma compra, o que dificilmente interessará ao Benfica.