€18 milhões, um golo: Benfica já tem acordo com o Shakthar Donetsk para a venda de Pedrinho

Segundo apurou o jornal “A Bola”, Benfica e Shakhtar Donetsk conseguiram acordar os termos da transferência do extremo brasileiro de 23 anos. Pedrinho deverá viajar para a Ucrânia nos próximos dias e ser apresentado oficialmente.

O jogador teve uma curta e pouco feliz passagem pela Luz. Pedrinho chegou no início da última época, vindo do Corinthians. Indicado no tempo de Bruno Lage, encontrou um Jorge Jesus pouco impressionado com as suas qualidades. Ainda assim, foi sendo utilizado, começando quase sempre no banco de suplentes e entrando durante os jogos. Ao todo, o jogador que custou 18 milhões de euros aos cofres da Luz, fez 31 jogos e marcou um golo.

Pedrinho vai juntar-se a um plantel que não lhe dificultará a adaptação, pelo menos em termos linguísticos. Se não houver saídas, o Shakhtar Donetsk conta com nove jogadores brasileiros, 10 se já contarmos com Pedrinho.