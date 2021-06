Rui Patrício pode juntar-se a Mourinho em Roma mas não se preocupem, o substituto nos Wolves deve ser outro português

Titularíssimo da seleção portuguesa, Rui Patrício está neste momento a preparar o Euro 2020 com os compatriotas. Mas isso não significa que, cá fora, a bola não mexa. O antigo guarda-redes do Sporting, atualmente no Wolverhampton, é pretendido pela Roma de Mourinho e pode mesmo ir experimentar a Série A.

Não sendo um gigante da liga italiana, a Roma tem um estatuto que os Wolves dificilmente conseguem alcançar, apesar de terem sido campeões ingleses num passado longínquo e, com Nuno Espírito Santo, terem ganho novo destaque. O técnico saiu no fim da época e vai ser substituído por Bruno Lage. Patrício poderá aproveitar o intervalo para sair.

Entretanto, o clube inglês vai-se precavendo para a eventual saída do seu guardião titular. A Sky Sport Itália adianta que o Wolverhampton está de olho noutro guarda-redes internacional português para substituir Patrício. José Sá, do Olympiakos, pode ser o próximo dono da baliza dos Wolves. Segundo a televisão italiana, os dirigentes do Wolverhampton já terão mesmo abordado o jogador de 28 anos, formado no Benfica e no Marítimo, com passagem pelo FC Porto.