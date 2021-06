Sporting e Inter não chegam a acordo e João Mário fica mais longe de Alvalade

Depois de uma época em Alvalade por empréstimo do Inter de Milão, tendo em conta a influência do médio português na conquista do título por parte do Sporting, tudo levava a crer que João Mário iria continuar no clube em que se formou e deu os primeiros passos no futebol sénior. Afinal, parece que as negociações estão comprometidas.

O Sporting queria manter o jogador mas não por empréstimo, ou seja, a intenção era contratar João Mário a título definitivo. Tendo em conta que o português nunca se impôs verdadeiramente em Milão, pareciam reunidas as condições para que o médio continuasse em Alvalade. A questão é velha: dinheiro.

Segundo a televisão italiana Sky Sport, houve um desentendimento entre os Leões e o clube italiano, que passou a dar preferência a outros clubes que também manifestaram interesse no jogador. Nice e Villarreal terão agora mais hipóteses de contratar João Mário.

A SAD sportinguista considerou exagerados os valores pedidos pelos italianos, entre oito e 10 milhões de euros. De acordo com a Sky Sport, terá mesmo havido “fricção” entre as duas partes, o que leva a que o Inter nem sequer queira continuar a negociar com os Leões.