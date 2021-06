Há uma certa urgência da Fiorentina para contratar Sérgio Oliveira

As negociações entre a Fiorentina e o FC Porto para levar Sérgio Oliveira para Itália parecem estar no bom caminho. Tanto que, segundo “A Bola”, o internacional português deverá ser apresentado pelos italianos até domingo.

O incontornável Jorge Mendes esteve em Itália para conversar com Joe Barone, diretor-geral do antigo clube de Rui Costa, para reforçar o entendimento entre as três partes. Os italianos querem que o processo seja rápido e seja concluído, no máximo, até domingo, antes da estreia de Sérgio Oliveira e da seleção nacional no Euro 2020. O clube de Florença receia que o preço de Oliveira inflacione com a sua utilização no torneio.

Os 20 milhões de euros pedidos pelo FC Porto podem ser um entrave ao negócio mas os italianos estudam formas mais suaves de pagar o jogador portista. Os Dragões propõem que Sérgio Oliveira seja pago com 18 milhões de euros imediatos e dois milhões por objetivos. Já os italianos oferecem 16 milhões já e quatro milhões em objetivos que, de acordo com “A Bola”, serão facilmente alcançáveis pelo jogador.