David Luiz pode atravessar o canal mais uma vez e regressar a França, desta vez a Marselha

O diário francês “La Provence” anuncia que o Marselha está em negociações para contrata David Luiz. O antigo jogador do Benfica, de 34 anos, é livre de assinar por qualquer clube, uma vez que terminou contrato com o Arsenal, onde jogou nos últimos dois anos.

O jornal refere a admiração do treinador do Marselha, Jorge Sampaoli – substituto de André Villas Boas – pelas qualidades do brasileiro. Tendo em conta que o clube do Sul de França acaba de gastar 30 milhões de euros no médio Gerson, proveniente do Flamengo, o facto que David Luiz vir a custo zero anima os dirigentes do Marselha.

Desta feita, apesar do amor confesso ao Benfica, onde evoluiu como jogador, o defesa continua a viajar entre Inglaterra e França. Aos 34 anos, é já pouco provável que concretize o desejo de regressar à Luz.