João Mário admite que está desiludido com o Sporting e pensa noutros destinos

As conversações entre Inter de Milão e Sporting para manter João Mário em Alvalade, com contrato e não por empréstimo, podem estar comprometidas. Isto apesar de todas as partes manterem o interesse em que as negociações cheguem a bom porto.

Segundo o jornal “A Bola”, o entendimento estava próximo de acontecer, com o Sporting a apresentar uma proposta formal de 7,5 milhões de euros, que os negociadores do Inter acolheram com satisfação. No entanto, o Sporting acabou por mudar de discurso, oferecendo cinco milhões pelo passe de João Mário, repartidos em três milhões pagos imediatamente e dois milhões em bónus.

O Inter de Milão rejeitou essa proposta e foi o próprio internacional português quem deu ordens ao seu empresário para procurar alternativas ao clube de Alvalade. Apesar de alguma impaciência do jogador, que quer ver a sua situação resolvida quanto antes, o negócio ainda não foi posto de parte.

De facto, o Sporting mantém o interesse no jogador da casa, o Inter continua a querer arranjar clube para o português, que não faz parte dos planos para a próxima época, e o próprio João Mário, apesar de alguma desilusão com o seu clube de formação, quer vestir de verde e branco.

“A Bola” refere que, antes, João Mário só queria o Sporting. Agora, o futebolista põe a hipótese de rumar a outras paragens, tendo em conta o impasse em que as negociações se encontram. Os Leões terão de se esforçar mais se quiserem manter aquela que foi uma peça fundamental para a conquista do título.