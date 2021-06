André Moreira deixa a Belenenses SAD de Petit sem guarda-redes no plantel principal

O clube treinado por Petit perdeu ontem uma peça fundamental, quanto mais não fosse porque era o único disponível para a sua posição.

André Moreira, guarda-redes de 25 anos, foi vendido a um clube estrangeiro ainda desconhecido do público. O jornal “A Bola” diz que o acordo já foi alcançado e deverá ser oficializada a transferência nas próximas horas.

Com a partida do guardião, Petit fica sem guarda-redes no plantel. As três possibilidades da época passada para essa posição fundamental deixaram o clube. Guilherme Oliveira e Kritciuk terminaram o contrato e agora foi a vez de André Moreira dizer adeus às redes do Jamor.