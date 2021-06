Benfiquista Jan Vertonghen apto para jogar pela Bélgica frente à Dinamarca na quinta-feira

Confirma-se que Jan Vertonghen poderá ir a jogo ainda esta semana, frente à Dinamarca. O defesa central do Benfica deverá alinhar na partida relativa à segunda jornada do grupo B do Europeu. Todavia, há ainda a hipótese de ser poupado pelo selecionador da Bélgica, Roberto Martinez.

Ontem, o jogador de 34 anos foi, segundo o jornal “A Bola”, o único do plantel belga a não subir ao relvado para treinar. Isto para além de Castagne, que já disse adeus ao Euro, depois de ter sido operado a seis fraturas no rosto.

O fisioterapeuta dos belgas, Lieven Maesschalck, foi o primeiro a tranquilizar Martinez: “Tinha uma entorse no tornozelo mas, no que nos diz respeito, Vertonghen pode jogar. A decisão é do treinador”.

E o treinador pode mesmo optar por deixar Vertonghen de fora, pelo menos do 11 inicial, devido ao historial de problemas nos tornozelos do defesa benfiquista.