"João Félix não sai do Atlético Madrid." Assim, categórico

Foi de forma categórica que o Atlético de Madrid pôs um ponto final na alegada intenção de trocar João Félix por Bernardo Silva. O clube madrileno não quer perder o jogador de 21 anos e Diego Simeone concorda.

De acordo com o diário espanhol “AS”, Félix tem um lugar à sua espera no plantel colchonero quando regressar do Euro 2020. O técnico rejeita qualquer hipótese de o antigo jogador do Benfica sair, seja por quanto ou para onde for.

João Félix representou um investimento histórico, mesmo para uma das ligas “douradas” do futebol europeu. O Atlético pagou 126 milhões pelo jogador, na altura com 19 anos. O contrato atual liga-o ao clube até 2026. A cláusula de rescisão é de uns galáticos 350 milhões de euros.

Quanto a Bernardo Silva, também ele formado no Benfica, desconhece-se se vai continuar no campeão inglês. O internacional português, que está com Félix e o resto da seleção nacional no Euro 2020, tem perdido algum protagonismo na equipa de Guardiola, mas resta saber se o técnico catalão pretende mesmo a sua saída ou essa hipótese só se colocava no possível negócio com o Atlético de Madrid.