O destino de Corona deverá ser a Premier League. Por 25 milhões, podem levar o talentoso jogador do FC Porto

Primeiro veio o Sevilha, depois a Fiorentina. Atualmente, o principal pretendente de Corona é, de acordo com o “Daily Mail”, o Arsenal. De acordo com o jornal inglês, o treinador dos Gunners, Mikel Arteta, terá escrito o nome do futebolista mexicano na lista de reforços pretendidos.

Corona deu nas vistas pelas qualidades técnicas mas também pela versatilidade, nomeadamente por poder jogar como extremo ou como lateral. A caraterística agrada a Arteta, uma vez que o Arsenal está prestes a perder o espanhol Bellerin. Willian que, na época passada trocou o Chelsea pelos rivais, foi uma das grandes desilusões da temporada.

No último ano de contrato, Corona foi colocado no mercado por 25 milhões de euros. O valor está longe de ser milionário para um clube da Premier League, estipulado pelo FC Porto quando renovou contrato com o mexicano, em 2019.