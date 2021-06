Christian Eriksen deve sair hoje do hospital e regressar a casa. O regresso aos relvados é improvável

Christian Eriksen tem, a partir de agora, uma ajuda extra no próprio corpo.

Foi-lhe colocado um desfibrilhador interno no coração, que atuará autonomamente caso o dinamarquês volte a passar por algo semelhante ao que aconteceu durante o jogo com a Finlândia. O aparelho controla a arritmia cardíaca, sendo que tudo aponta para que a causa do desmaio tenha sido uma miocardite, ou seja, uma inflamação do músculo do coração. Contudo, a informação não é oficial.

O jornal italiano “Gazzeta dello Sport” revela que a cirurgia correu bem e que Eriksen deve mesmo ter alta hoje. Do hospital, situado em Copenhaga, o jogador do Inter de Milão irá direto para sua casa, onde deverá repousar.

Eriksen tem estado internado desde sábado. Nesse dia, o dinamarquês caiu inanimado no relvado durante o jogo entre a sua seleção e a Finlândia. O cardiologista Sanjay Sharma, que acompanhou o dinamarquês quando este jogava no Tottenham, considera pouco provável que o futebolista possa prosseguir a sua carreira.