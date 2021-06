Mourinho diz que Eden Hazard "não trabalha muito" e é "horrível" nos treinos

José Mourinho não poupou o jogador belga do Real Madrid, apesar do elogio. Para o técnico português, Hazard é “um jogador fantástico com péssimo treino”. O futebolista de 30 anos teve oito lesões em 2020/21 e falhou 50 jogos pelo clube de Madrid desde que se mudou para a capital espanhola em 2019, proveniente do Chelsea.

A estrela belga participou de início em apenas dois jogos desde janeiro e tem sido alvo das críticas dos adeptos sobre a sua dificuldade de se manter em forma. Alegadamente, Hazard apareceu sempre com excesso de peso nas duas pré-épocas que leva em Madrid.

O antigo companheiro de equipa de Hazard no Chelsea, John Obi-Mikel, disse ao “The Athletic”, em março passado, que o internacional belga “não gostava de treinar no duro” enquanto esteve na Premier League. Hazard passou mais de dois anos com Mourinho em Londres. No “talkSPORT”, o técnico concordou com o antigo internacional nigeriano e insistiu que o belga “não trabalha muito” nos treinos e afirmou que ele “seria muito melhor jogador se mostrasse mais profissionalismo entre jogos”. “Podemos imaginar o que ele poderia ser se fosse um profissional de topo,” disse Mourinho.

Treinador e jogador têm tido uma relação amigável desde que o português foi despedido do Chelsea. Em 2016, Hazard admitiu que enviou uma mensagem a Mourinho a pedir desculpa pelo seu sub-rendimento ao serviço dos Blues.