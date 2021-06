Segundo o ex-presidente da Autoridade Antidopagem, "João Paulo Rebelo é uma pessoa manobrável e fundamental para este Governo”

Rogério Jóia foi o líder da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) antes de Manuel Brito, atualmente no cargo. O agora inspetor da PJ deu uma entrevista ao “Novo” para esclarecer a questão à volta do caso positivo do internacional português Pedro Gonçalves. Ao mesmo tempo, Jóia quis responder ao seu sucessor na ADoP que, em entrevista ao “Record” de 13 de junho, o acusou de ter especulado no caso das amostras roubadas de futebolistas de Benfica e Sporting. Antes da entrevista, Rogério Jóia assumiu ser sportinguista e fez questão de dizer que falaria ao jornal apenas na qualidade de antigo presidente da ADoP.

Quanto à acusação de Manuel Brito, que afirmou que o alegado furto de amostras provenientes de jogadores do Benfica e do Sporting “foi uma especulação que só responsabilizou o seu autor,” referindo-se a Rogério Jóia, este responde: “Ele tem de explicar por que saíram de Portugal ‘x’ amostras e chegaram a Ghent ‘x’ amostras menos. Isso está provado”.

É nesse momento que Jóia inclui o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, na conversa: “A menos que estas amostras voassem como voaram os milhares de euros que o Dr, João Paulo Rebelo, antes de ser secretário de Estado, enquanto presidente da Movijovem, fez voas para o Grupo Lena pelo pagamento de obras que não foram feitas”. Acrescente-se que foi João Paulo Rebelo, já no Governo, a nomear Manuel Brito.

A propósito de o atual presidente da ADoP ter dito que o secretário de Estado endereçou “uma palavra simpática” à direção daquela autoridade, em relação ao caso Pedro Gonçalves, Rogério Jóia responde que teria feito o mesmo no lugar de João Paulo Rebelo. “O senhor secretário de Estado está numa situação complicada. (…) O povo português gosta destas intrigas do futebolês. (…) Por isso, o Dr. João Paulo Rebelo é fundamental para este Governo,” afirmou Jóia.

Em relação ao teste positivo de Pedro Gonçalves, Manuel Brito considera, baseando-se no que diz a Agência Mundial Antidopagem, que é preciso ouvir o atleta antes de o suspender. Mas Rogério Jóia questiona o número de atletas suspensos que foram previamente ouvidos pela ADoP desde que Brito assumiu a presidência. “Se víssemos, desde o princípio da ADoP o tratamento dado a casos similares, em que o atleta pode jogar se a introdução for feita por via intra-articular, desta substância e de outras, chegaríamos a conclusões lindíssimas,” ironiza o antigo presidente daquela autoridade, acrescentando o desejo “de ver se as pessoas que agora falam em bom senso sempre tiveram essa opinião”.