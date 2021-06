Um ano depois, Vertonghen já não é imprescindível e pode ser vendido pelo Benfica a um clube belga

Jan Vertonghen já não é o elemento experiente que o Benfica procurava, há menos de um ano, para fazer companhia a Otamendi na nova defesa de Jorge Jesus. Luís Filipe Vieira disse, aliás, que o belga “não era o jogador que Jesus queria”. De acordo com o jornal “Record”, o alvo era Cabrera, do Espanyol.

O mesmo jornal noticia o interesse do Genk e do Antuérpia no defesa belga. Os dois clubes já terão entrado em contacto com o Benfica para avaliar a hipótese de haver um acordo amigável entre o jogador e o clube da Luz, para que Vertonghen fique livre e seja mais fácil a qualquer um dos dois avançarem para a contratação do antigo central do Tottenham.

Não estamos a falar de clubes de topo, pelo que nenhum dos dois emblemas terá capacidade financeira para pagar ao Benfica e ainda suportar o salário do jogador. A direção do clube português está a avaliar este cenário e faz contas ao que pouparia no avultado salário do internacional belga. Vertonghen tem mais dois anos de contrato com as Águias.

Os dois clubes belgas terão também trocado impressões com o representante do jogador, principalmente para perceberem se Vertonghen tem vontade de regressar ao país natal. O futebolista tem 34 anos mas garante ter condições para continuar a jogar ao mais alto nível.

Apesar de ter começado a jogar no seu país, Vertonghen mudou-se para o Ajax em idade de júnior. Na Bélgica, o defesa jogou apenas no modesto Germinal Beerschot, clube de Antuérpia. Ou seja, jogar no seu país seria uma experiência praticamente nova para o jogador do Benfica.