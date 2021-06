Copa América: Jogadores chilenos apanhados em festa sexual no hotel onde está hospedada a seleção

Há uma nova controvérsia na seleção do Chile que está no Brasil para disputar a Copa América. É a própria imprensa chilena que noticia a situação. Seis jogadores da equipa nacional daquele país foram apanhados numa festa com prostitutas. Tudo depois de a seleção do Chile ter vencido a Bolívia por 1-0, na segunda jornada do torneio.

No sábado, após o cancelamento do treino, a comunicação social começou a suspeitar de que algo não estava bem com a seleção chilena. Quando, no dia seguinte, voltou a não haver treino, as suspeitas aumentaram e levaram a que a imprensa investigasse o caso.

Existem rumores que indicam a provável demissão do selecionador Martín Lasarte, por iniciativa própria. Para além disso, os seis jogadores envolvidos, Jean Meneses, Gary Medel, Pablo Galdames, Pablo Aranguiz, Eduardo Vargas e o incontornável Arturo Vidal, deverão ser excluídos da competição.