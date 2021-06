José Mourinho está preocupado com o jogo de Portugal: "A França tem mais poder"

Mourinho tem assumido, ao longo do Euro 2020, que a seleção francesa está entre as favoritas a vencer o torneio. Demonstrou-o frente à Alemanha, embora tenha tropeçado com a seleção húngara, algo que não chocou o português: “Um mau resultado frente à Hungria, em Budapeste, com um estádio completamente cheio, não muda isso”.

Quando pensa no que a seleção portuguesa irá enfrentar amanhã, o treinador não esconde algum nervosismo: “Estou preocupado com Portugal”. Depois da exibição por vezes embaraçosa frente aos alemães, defrontar a campeã do mundo não será fácil para equipa nacional.

"Nós até podemos ganhar ou empatar amanhã, mas a França tem mais poder,” escreveu o técnico da Roma. “Se Portugal perder e terminar com apenas três pontos, temos de pegar nas calculadoras."

Mourinho confessa que a Alemanha o impressionou frente a Portugal e mesmo contra a França, jogo que os germânicos perderam. “Pode surpreender porque fez uma qualificação muito pobre, embora a alto nível eles não sejam realmente uma surpresa", acrescentou o treinador sobre a seleção alemã.

Das outras seleções em prova, José Mourinho destacou a Itália “confiante e feliz” e a “muito sólida” Bélgica. O setubalense comentou também o momento difícil da Espanha, que ainda não venceu no Euro 2020.