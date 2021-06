Juventus coloca pressão sobre Cristiano Ronaldo. Italianos querem saber até ao início de julho se o português fica ou vai embora

Cristiano Ronaldo mantém o mistério acerca do seu futuro em Turim e a Juventus começa a ficar nervosa. A um ano do fim do contrato, o craque português continua a não dizer se pretende continuar ao serviço da “velha senhora” na época que se avizinha ou rumar a outras paragens.

Não é surpresa para ninguém que Cristiano Ronaldo já foi mais feliz a jogar futebol, ao nível de clubes. Vê-se no rosto do madeirense a diferença entre, por exemplo, jogar pela seleção portuguesa ou pela Juventus.

A eliminação do poderoso clube italiano pelo FC Porto na Liga dos Campeões fez mossa no jogador português. Curiosamente, após esse episódio, Cristiano Ronaldo tem sido regularmente associado ao Manchester United e ao PSG. O primeiro seria um regresso do filho pródigo, uma vez que o madeirense continua a ser adorado em Old Trafford. Já o segundo seria mais uma experiência numa liga em que nunca jogou e que teve um campeão surpreendente na época que terminou: o Lille, de Renato Sanches.

O “Calciomercato”, citado pelo jornal “A Bola”, diz que Jorge Mendes, o super-empresário, tem-se empenhado em encontrar o lugar ideal para Ronaldo nesta fase da carreira. Consciente disso, a Juventus exige agora que a sua decisão seja conhecida até à primeira semana de julho. O clube perdeu a hegemonia da Série A e tem uma casa – um palácio – para arrumar.