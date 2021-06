Palmeiras de Abel Ferreira perdeu com o Bragantino e está no quarto lugar do campeonato brasileiro

Abel Ferreira e o seu Palmeiras sofreram a segunda derrota no campeonato brasileiro. Em casa, o Bragantino venceu por 3-1 a equipa comandada pelo antigo treinador do Sporting de Braga.

O encontro da sexta jornada do campeonato teve num antigo jogador do Marítimo o seu maior destaque. Ytalo revelou-se protagonista do jogo, ao apontar os três golos que deram a vitória à sua equipa e a colocaram na liderança da tabela classificativa.

Este resultado colocou o Palmeira no quarto lugar, com 10 pontos em seis jogos. À sua frente estão o Fortaleza, o Athletico Paranaense – treinado pelo também português António Oliveira – e o líder, o Bragantino.